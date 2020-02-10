Эвакуированные из Китая украинцы должны подписать согласие на двухнедельный карантин

Украинцы, которых эвакуируют из Китая, должны подписать документы о том, что соглашаются на две недели карантина.

– Человеку может быть отказано в вылете, если он не дает согласия на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий. Это механизм воздействия на тех лиц, которые планируют эвакуацию. Сейчас разработана форма информированного согласия, которую с помощью каналов МИД было доведено до сведения украинцев, которые планируют такую ​​эвакуацию. Уже 51 человек подписал согласие на проведение 14-дневного карантина, – сообщил во время брифинга и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

Перед отправлением пассажиры будут проходить двукратный скрининг температуры тела. Затем будет дополнительный скрининг перед приездом в Украину.

Весь состав команды, которая будет вылетать по украинцев, будет использовать одноразовые костюмы биологической защиты. Пассажиры во время полета будут находиться в обычных масках.

В Киеве для транспортировки пассажиров выделят два автобуса, которые заберут украинцев от трапа самолета и повезут к месту обсервации. Вся техника пройдет дезинфекцию в усиленном режиме.

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Куда поместят эвакуированных украинцев пока не определились. Известно, что это будет два заведения санаторно-курортного типа в Киевской области. Сейчас ведутся работы по подготовке.

По предварительной информации, в провинции Хубэй находятся от 150 до 200 человек.

Напомним, ранее стало известно, что Украина эвакуирует своих граждан из Китая 11 февраля.