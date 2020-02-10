Евакуйовані з Китаю українці повинні підписати згоду на двотижневий карантин

Українці, яких евакуюють з Китаю, мусять підписати документи про те, що погоджуються на два тижні карантину.

– Особі може бути відмовлено у вильоті, якщо вона не дає згоди на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів. Це є механізм впливу на тих осіб, які планують евакуацію. Наразі розроблена форма інформованої згоди, яку за допомогою каналів МЗС було доведено до відома українців, які планують таку евакуацію. Вже 51 особа підписала згоду на проведення 14-денного карантину, – повідомив під час брифінгу в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.

Перед відправленням пасажири проходитимуть двократний скринінг температури тіла. Потім буде додатковий скринінг перед приїздом в Україну.

Весь склад команди, яка вилітатиме за українцями, використовуватиме одноразові костюми біологічного захисту. Пасажири пілд час польоту перебуватимуть у звичайних масках.

У Києві для транспортування пасажирів виділять два автобуси, які заберуть українців від трапу літака і повезуть до місця обсервації. Вся техніка пройде дезінфекцію у посиленому режимі.

Читайте: У другого українця виявили коронавірус

Куди помістять евакуйованих українців поки не визначились. Відомо, що це буде два заклади санаторно-курортного типу у Київській області. Зараз ведуться роботи з підготовки.

За попередньою інформацією, у провінції Хубей перебувають від 150 до 200 людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна евакуює своїх громадян з Китаю 11 лютого.