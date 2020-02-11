Эвакуация из Китая: сколько украинцев вывезут и куда их поместят на карантин

Эвакуация украинцев из Китая состоится 11 февраля, однако точное время рейса не называют. Известно, что после прибытия в Украину их на 14 дней поместят на карантин.

Для этих целей выделят два заведения санаторно-курортного типа.

Факты ICTV рассказывают все, что нужно знать об эвакуации украинцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса.

Сколько украинцев заберут из Китая

На данный момент известно, что для эвакуации из Китая украинцы должны подписать соглашение на помещение на 14-дневный карантин. В ином случае их не возьмут на борт самолета.

Такое согласие дал уже 51 гражданин Украины, благодаря чему их смогут эвакуировать. Однако до эвакуации, которая запланирована на 11 февраля, их количество может увеличиться.

Эвакуировать будут украинцев, которые находятся в провинции Хубей, которая стала центром вспышки нового типа коронавируса.

Граждан Украины попросили:

подготовить паспортные документы Украины и документы, которые дают право на пребывание в КНР;

держать полностью готовыми к длительному использованию средства коммуникации;

быть готовыми к перемещению в любое время суток;

подготовить необходимый запас воды, продуктов и медикаментов;

ожидать сообщений от посольства Украины, координировать свои действия с его представителями.

Из-за рисков, связанных с распространением заболевания, и было решено поместить эвакуированных украинцев на карантин.

Куда поместят украинцев

По состоянию на утро 11 февраля, еще неизвестно, где именно эвакуированные украинцы будут находиться на карантине. Предварительно, это будут два заведения санаторно-курортного типа в Киевской области.

Перед отправлением в Украину пассажиры пройдут двукратный скрининг температуры тела, а также еще один перед приездом. Кроме того, они все будут носить обычные медицинские маски.

Команда, которая прилетит за гражданами Украины в Китай, будет носить одноразовые костюмы биологической защиты.

Для транспортировки украинцев в места нахождения на карантине используют два автобуса, которые пройдут дезинфекцию в усиленном режиме.

Условия карантина сильно отличаются от мест фиксации случаев заболевания. Так, в Китае, где вспышка коронавируса самая большая, построили специальные больницы для больных коронавирусом.

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В Таиланде эвакуированных граждан решили разместить на военно-морской базе, а в Австралии их поместили в центр иммиграционного задержания. В Японии многих больных отправляют на карантин в местные больницы.

Что известно о коронавирусе

Решение о карантине именно на 14 суток приняли из-за того, что инкубационный период нового типа коронавируса составляет от одного до 14 дней.

Однако передается болезнь еще до того, как у больного появятся первые симптомы.

Основными признаками коронавируса 2019-nCoV называют:

повышенную температуру тела;

головную боль;

головокружение;

кашель;

лихорадку.

Новый тип коронавируса является смертельным заболеванием, однако уровень смертности от него достаточно низкий.

На данный момент от него погибли около 1 тыс. человек, еще почти 4 тыс. удалось вылечиться. Всего было зарегистрировано приблизительно 42 тыс. случаев заболевания.

Пока от коронавируса нет вакцины, однако ведется ее разработка. Ученые считают, что полностью протестированная вакцина появится в мире спустя год.

Точная причина появления заболевания не установлена.

Сколько украинцев уже заболели новым типом коронавируса

На данный момент в Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

Однако двое украинцев за границей подхватили инфекцию. Речь идет о гражданах Украины, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, на котором произошла вспышка коронавируса.

Украинцев госпитализировали в японскую больницу, где их поместили на карантин на 14 дней. Заболевание у них протекает в легкой форме, бессимптомно.

Они находятся под наблюдением врачей и обеспечены всем необходимым.

К слову, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус считает, что скорость распространения коронавируса по миру может вырасти.