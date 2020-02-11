Евакуація з Китаю: скільки українців вивезуть і куди їх помістять на карантин

Евакуація українців з Китаю відбудеться 11 лютого, однак точний час рейсу не називають. Відомо, що після прибуття в Україну їх на 14 днів помістять на карантин.

Для цих цілей виділять два заклади санаторно-курортного типу.

Факти ICTV розповідають все, що потрібно знати про евакуацію українців з Китаю через спалах нового типу коронавірусу.

Скільки українців заберуть з Китаю

Наразі відомо, що для евакуації з Китаю українці повинні підписати угоду на приміщення на 14-денний карантин. Інакше їх не візьмуть на борт літака.

Таку згоду дав уже 51 громадянин України, завдяки чому їх зможуть евакуювати. Однак до евакуації, яка запланована на 11 лютого, їх кількість може збільшитися.

Евакуюватимуть українців, які перебувають в провінції Хубей, що стала осередком спалаху нового типу коронавірусу.

Громадян України попросили:

підготувати паспортні документи України і документи, які дають право на перебування в КНР;

тримати повністю готовими до тривалого використання засоби комунікації;

бути готовими до переміщення в будь-який час доби;

підготувати необхідний запас води, продуктів і медикаментів;

очікувати повідомлень від посольства України, координувати свої дії з його представниками.

Через ризики, пов’язані із розповсюдженням захворювання, і було вирішено помістити евакуйованих українців на карантин.

Куди помістять українців

Станом на ранок 11 лютого, ще невідомо, де саме евакуйовані українці перебуватимуть на карантині. Попередньо, це будуть два заклади санаторно-курортного типу у Київській області.

Перед відправленням в Україну пасажири пройдуть дворазовий скринінг температури тіла, а також ще один перед приїздом. Крім того, вони всі носитимуть звичайні медичні маски.

Команда, яка прилетить за громадянами України в Китай, носитиме одноразові костюми біологічного захисту.

Для транспортування українців в місця знаходження на карантині використають два автобуси, які пройдуть дезінфекцію у посиленому режимі.

Умови карантину сильно відрізняються від місць фіксації випадків захворювання. Так, в Китаї, де спалах коронавірусу найбільший, побудували спеціальні лікарні для хворих на коронавірус.

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У Таїланді евакуйованих громадян вирішили розмістити на військово-морській базі, а в Австралії їх помістили в центр імміграційного затримання. В Японії багатьох хворих відправляють на карантин до місцевих лікарень.



Що відомо про коронавірус

Рішення про карантин саме на 14 діб ухвалили через те, що інкубаційний період нового типу коронавірусу становить від одного до 14 днів.

Однак передається хвороба ще до того, як у хворого з’являться перші симптоми.

Основними ознаками коронавірусу 2019 nCoV називають:

підвищену температуру тіла;

головний біль;

запаморочення;

кашель;

лихоманку.

Новий тип коронавірусу є смертельним захворюванням, проте рівень смертності від нього досить низький.

Наразі від нього загинуло близько 1 тис. людей, ще майже 4 тис. вдалося вилікуватися. Всього було зареєстровано приблизно 42 тис. випадків захворювання.

Поки від коронавірусу немає вакцини, проте ведеться її розробка. Вчені вважають, що повністю протестована вакцина з’явиться у світі через рік.

Точна причина появи захворювання не встановлена.

Скільки українців уже захворіли новим типом коронавірусу

Наразі в Україні не зафіксували жодного випадку захворювання на новий коронавірус.

Однак двоє українців за кордоном підхопили інфекцію. Йдеться про громадян України, які працюють на круїзному лайнері Diamond Princess, на якому стався спалах коронавірусу.

Українців госпіталізували в японську лікарню, де їх помістили на карантин на 14 днів. Захворювання у них протікає в легкій формі, безсимптомно.

Вони перебувають під наглядом лікарів і забезпечені всім необхідним.

До слова, глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адхан Гебреєсус вважає, що швидкість поширення коронавірусу світом може вирости.