Обстріли і нове розведення сил: Зеленський і Меркель обговорили Донбас

Президент України Володимир Зеленський повідомив Федерального канцлера ФРН Ангелу Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі.

Телефонна розмова між лідерами відбулася 11 лютого.

Меркель висловила занепокоєння через порушення режиму перемир’я з боку бойовиків, яких контролює Росія.

Зеленський і Меркель обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі у нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі.

Співрозмовники висловили сподівання на прогрес щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі під час наступного засідання Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську.

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Під час розмови також ішлося про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, які підозрюються у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що тільки Росія відповідальна за виведення військ з окупованої території Донбасу.