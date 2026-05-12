Андрій Єрмак – колишній голова Офісу президента та один із фігурантів корупційної справи Мідас, яку ведуть НАБУ і САП.

Що відомо про Андрія Єрмака, який обіймав посаду помічника Володимира Зеленського з питань зовнішньої політики з 21 травня 2019 року – читайте в матеріалі.

Освіта та юриспруденція

Єрмак Народився 21 листопада 1971 Києві. У 1995 році отримав ступінь магістра з міжнародного приватного права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1997 році заснував Міжнародну юридичну компанію і займався розробкою перших в Україні законодавчих актів в сфері інтелектуальної власності та господарського права.

Єрмак є членом Міжнародної організації юристів (IBA), членом Асоціації правників України.

Очолював громадську організацію Асоціація підприємців міста Києва.

Шоу-бізнес і політика

Андрій Єрмак є засновником продюсерської, дистриб’юторської та продакшн компанії Garnet International Media Group.

C 2017 року – член Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії. У 2006-2010 рр був помічником нардепа від Партії регіонів Ельбруса Тадеєва.

21 травня 2019 року Зеленський призначив Єрмака своїм помічником.

З 21 червня 2019 року – член Національної інвестиційної ради.

Андрій Єрмак був призначений керівником Офісу президента України. Відповідний указ президента України було опубліковано 11 лютого 2020 року.

Звільнення та звинувачення в корупції

28 листопада 2025 року Володимир Зеленський заявив, що керівник ОП Андрій Єрмак подав у відставку.

Пізніше відповідний указ був оприлюднений на сайті президента.

Відставка відбулася на тлі обшуків НАБУ у помешканні Єрмака в межах операції Мідас – розслідування щодо розкрадань в Енергоатомі.

2 січня 2026 року Зеленський запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс президента та визначив для нього низку завдань на новій посаді.

Того ж дня президент призначив Буданова керівником ОП.

11 травня 2026 року НАБУ і САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку.

Антикорупційні органи заявили про викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації 460 млн грн під час елітного будівництва поблизу Києва.

У САП уточнили, що справу розслідують за ч. 3 ст. 209 КК України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Єрмак заперечив інформацію про наявність у нього елітної нерухомості.

– Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментарі. У мене немає жодного будинку. У мене є тільки одна квартира, – сказав він.

