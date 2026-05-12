Ірина Гамалій, редакторка сайту
Юрист, продюсер, ексглава ОП: що відомо про Андрія Єрмака
Андрій Єрмак – колишній голова Офісу президента та один із фігурантів корупційної справи Мідас, яку ведуть НАБУ і САП.
Що відомо про Андрія Єрмака, який обіймав посаду помічника Володимира Зеленського з питань зовнішньої політики з 21 травня 2019 року – читайте в матеріалі.
Освіта та юриспруденція
Єрмак Народився 21 листопада 1971 Києві. У 1995 році отримав ступінь магістра з міжнародного приватного права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 1997 році заснував Міжнародну юридичну компанію і займався розробкою перших в Україні законодавчих актів в сфері інтелектуальної власності та господарського права.
Єрмак є членом Міжнародної організації юристів (IBA), членом Асоціації правників України.
Очолював громадську організацію Асоціація підприємців міста Києва.
Шоу-бізнес і політика
Андрій Єрмак є засновником продюсерської, дистриб’юторської та продакшн компанії Garnet International Media Group.
C 2017 року – член Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії. У 2006-2010 рр був помічником нардепа від Партії регіонів Ельбруса Тадеєва.
21 травня 2019 року Зеленський призначив Єрмака своїм помічником.
З 21 червня 2019 року – член Національної інвестиційної ради.
Андрій Єрмак був призначений керівником Офісу президента України. Відповідний указ президента України було опубліковано 11 лютого 2020 року.
Звільнення та звинувачення в корупції
28 листопада 2025 року Володимир Зеленський заявив, що керівник ОП Андрій Єрмак подав у відставку.
Пізніше відповідний указ був оприлюднений на сайті президента.
Відставка відбулася на тлі обшуків НАБУ у помешканні Єрмака в межах операції Мідас – розслідування щодо розкрадань в Енергоатомі.
2 січня 2026 року Зеленський запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс президента та визначив для нього низку завдань на новій посаді.
Того ж дня президент призначив Буданова керівником ОП.
11 травня 2026 року НАБУ і САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку.
Антикорупційні органи заявили про викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації 460 млн грн під час елітного будівництва поблизу Києва.
У САП уточнили, що справу розслідують за ч. 3 ст. 209 КК України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Єрмак заперечив інформацію про наявність у нього елітної нерухомості.
– Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментарі. У мене немає жодного будинку. У мене є тільки одна квартира, – сказав він.