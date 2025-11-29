Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не держит зла на главу государства Владимира Зеленского из-за своего увольнения.

Об этом Андрей Ермак заявил в комментарии The Financial Times.

Ермак об увольнении с должности главы Офиса президента

— Он (Зеленский, — Ред.) был моим другом до этой работы и я буду помнить его после нее, — сказал Ермак, уточнив, что не держит зла.

Экс-руководитель Офиса президента добавил, что украинской делегации под его руководством в Женеве удалось добиться пересмотра первоначального варианта мирного плана, предложенного США.

Сейчас смотрят

По его словам, команда Украины вместе с партнерами смогли достигнуть того, чтобы 28-пунктовый документ больше не существовал. Вероятно, он имел в виду пересмотренный мирный план, который теперь является более приемлемым для Украины.

Ермак отметил, что остается несколько сложных пунктов, которые необходимо согласовать. Бывший руководитель Офиса президента считает, что это возможно.

По его мнению, в любом случае, президент, несмотря на любое давление, не подпишет и не одобрит никакие пункты, которые противоречат интересам Украины.

Утром 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Вскоре Ермак это подтвердил, отметив, что обыски проходят по месту его жительства и он готов содействовать следствию.

Потом Зеленский сообщил, что уволил Ермака с должности главы Офиса президента, поэтому теперь произойдет перезагрузка. Глава государства отметил, что проведет консультации с теми, кто может возглавить Офис президента.

После подачи заявления об увольнении Ермак сообщил, что уходит на фронт. Он заявил, что испытывает отвращение от грязи, вылитой на него, но еще больше недоволен отсутствием поддержки со стороны тех, кто знает правду.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.