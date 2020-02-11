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Факты / Украина

Зеленский подписал закон об автоматизации таможенного оформления

Президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы.

Он предусматривает продолжение реформирования Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы. Кроме того, документ направлен на усиление открытости, прозрачности и внедрение современных подходов в деятельности служб.

Принятый закон способствует автоматизации и прозрачности таможенных формальностей, предотвращает коррупцию, регулирует вопросы применения электронных документов и электронного документооборота в таможенном деле.

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Также закон позволит создать информационную базу по таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о дешевых кредитах для бизнеса.

Источник: Офис президента

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