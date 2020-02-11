Зеленський підписав закон про автоматизацію митного оформлення

Президент Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи.

Він передбачає продовження реформування Держаної податкової служби України і Державної митної служби. Крім того, документ спрямований на посилення відкритості, прозорості й запровадження сучасних підходів у діяльності служб.

Ухвалений закон сприяє автоматизації та прозорості митних формальностей, запобігає корупції, врегульовує питання застосування електронних документів та електронного документообігу в митній справі.

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Також закон дасть змогу створити інформаційну базу щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон.

Раніше Володимир Зеленський підписав закон про дешеві кредити для бізнесу.