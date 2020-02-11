Назначение Ермака усилит внешнюю политику – Арахамия

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявляет, что последствием увольнения Андрея Богдана с поста главы Офиса президента Украины и назначения на его место советника Зеленского Андрея Ермака будет то, что внешней политике будет уделяться больше внимания.

– Ермак традиционно занимался внешнеполитическими вопросами. Скорей всего, будет где-то в эту сторону изменение, – сказал Арахамия в комментарии телеканалу Наш.

При этом он подчеркнул, что Ермак не является новым человеком в команде и принципиальных изменений в политике ждать не стоит.

– Ермак для нас не новый совершенно, да, просто на новой должности. Я думаю, что с точки зрения обычных людей, которые гуляют по улице, особо ничего не поменяется в этом отношении. У нас есть программа партии, программа правительства – это и есть основа, на которую нужно ориентироваться, а люди могут меняться, – сказал глава фракции.

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При этом он сказал, что не знает о перспективах карьеры Богдана.

– Честно, для меня это была новость, что это произойдет так быстро. Это была свежая новость, из СМИ, по сути. Поэтому посмотрим, – сказал Арахамия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Андрея Ермака.