Припинення війни на Донбасі залишиться у пріоритеті – Єрмак

Для президента Володимира Зеленського та Офісу президента припинення війни на Донбасі завжди буде одним з пріоритетів.
Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу.
– Сьогодні для президента та Офісу президента одним з пріоритетів є, і завжди буде, припинення війни на Донбасі в інтересах України, – сказав Єрмак.
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Він додав, що фінальною крапкою у зазначеному питанні має стати проведення виборів на Донбасі за українським законодавством.
Це означає, що вони повинні пройти лише після того, як з тимчасово окупованих територій виведуть всі іноземні війська і незаконні збройні формування. А також Україна повинна відновити контроль над кордоном з РФ.
За словами Єрмака, зовнішньополітичні напрямки також будуть в центрі його уваги.
До слова, глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що зовнішній політиці приділятиметься більше уваги після призначення Андрія Єрмака главою Офісу президента.
Відео: Офіс президента України