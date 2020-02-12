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Факты / Украина

Подлинность органических продуктов можно будет проверить через телефон

Правительство открывает реестры органической продукции. Теперь люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта и действительность маркировки “органическая продукция”.

Потребители натуральной продукции получат достоверную информацию о производителе органической продукции, органе сертификации и наличии органических семян и посадочного материала.

Этими данными смогут пользоваться все участники рынка.

Читайте: Украине разрешили экспортировать молочную продукцию в Японию

Напомним, Факты ICTV писали, как проверить молоко на свежесть, антибиотики и примеси в домашних условиях.

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