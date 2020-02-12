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Факти / Україна

Справжність органічних продуктів можна буде перевірити через телефон

Уряд відкриває реєстри органічної продукції. Тепер люди через телефон або комп’ютер зможуть перевірити справжність продукту і дійсність маркування “органічна продукція”.

Споживачі натуральної продукції отримають достовірну інформацію про виробника органічної продукції, орган сертифікації та наявність органічного насіння і садивного матеріалу.

Цими даними зможуть користуватися всі учасники ринку.

Читайте: Україні дозволили експортувати молочну продукцію до Японії

Нагадаємо, Факти ICTV писали, як перевірити молоко на свіжість, антибіотики і домішки в домашніх умовах.

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