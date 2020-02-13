Электронную перепись населения проводили волонтеры – Кабмин

Электронная перепись населения Украины проходила на волонтерских началах. Средств из бюджета не использовали.

– Оценка численности наличного населения Украины осуществлялась группой специалистов на волонтерских началах. Учитывая указанное, учет рабочего времени не осуществлялся. Оплата работы указанной группы и финансирование оценки численности наличного населения Украины из государственного бюджета и внебюджетных фондов не осуществлялись, – сообщили в Кабмине.

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Напомним, в январе были обнародованы результаты электронной переписи населения. Согласно полученным данным, в Украине проживает 37 млн ​​289 тыс. человек, не считая людей, проживающих за границей и на временно оккупированной территории.

О том, как собирали данные для переписи населения, можно прочитать в нашем материале.