Електронний перепис населення проводили волонтери – Кабмін

Електронний перепис населення України відбувався на волонтерських засадах. Коштів з бюджету не використовували.

– Оцінка чисельності наявного населення України здійснювалася групою фахівців на волонтерських засадах. З огляду на зазначене, облік робочого часу не здійснювався. Оплата роботи вказаної групи та фінансування оцінки чисельності наявного населення України з державного бюджету та позабюджетних фондів не здійснювалися, – повідомили у Кабміні.

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Нагадаємо, у січні були оприлюднені результати електронного перепису населення. Згідно з отриманими даними, в Україні проживає 37 млн 289 тис. осіб, не враховуючи людей, які мешкають за кордоном і на тимчасового окупованих територіях.

Про те, як збирали дані для перепису населення, можна прочитати в нашому матеріалі.