Новая Почта продолжит доставку из Китая

Компания Новая Почта планирует и в дальнейшем осуществлять доставку почтовых отправлений из Китая.
Чаще всего украинцы заказывают китайские товары с помощью сервиса Aliexpress.
– Посылки из Китая пока доставляются в обычном режиме.
Наши клиенты продолжают оформлять заказы с Aliexpress. Для доставки необходимо просто указать опцию Aliexpress Standard Shipping и выбрать ближайшее отделение Новой почты, – сообщили в пресс-службе компании.
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Новая Почта также предупредила, что по вине китайского отправителя сейчас участились случаи задержки посылок.
– Это связано с ограничениями работы китайских компаний из-за вспышки коронавируса, – добавили в пресс-службе.
Факты ICTV уже писали о том, что Укрпочта прекратила сотрудничество с китайскими поставщиками. Это произошло в связи с сокращением авиарейсов из-за инфекции коронавируса в Китае.
Фото: Нова Пошта