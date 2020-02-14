Новая Почта продолжит доставку из Китая

Компания Новая Почта планирует и в дальнейшем осуществлять доставку почтовых отправлений из Китая.

Чаще всего украинцы заказывают китайские товары с помощью сервиса Aliexpress.

– Посылки из Китая пока доставляются в обычном режиме. Наши клиенты продолжают оформлять заказы с Aliexpress. Для доставки необходимо просто указать опцию Aliexpress Standard Shipping и выбрать ближайшее отделение Новой почты, – сообщили в пресс-службе компании.

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Новая Почта также предупредила, что по вине китайского отправителя сейчас участились случаи задержки посылок.

– Это связано с ограничениями работы китайских компаний из-за вспышки коронавируса, – добавили в пресс-службе.

Факты ICTV уже писали о том, что Укрпочта прекратила сотрудничество с китайскими поставщиками. Это произошло в связи с сокращением авиарейсов из-за инфекции коронавируса в Китае.

Фото: Нова Пошта