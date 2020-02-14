Нова Пошта продовжить доставку з Китаю

Компанія Нова Пошта планує і надалі здійснювати доставку поштових відправлень з Китаю.

Найчастіше українці замовляють китайські товари за допомогою сервісу Aliexpress.

– Посилки з Китаю наразі доставляються у звичайному режимі. Наші клієнти продовжують оформлювати замовлення з Aliexpress. Для доставки необхідно просто вказати опцію Aliexpress Standard Shipping та вибрати найближче відділення Нової пошти, – повідомили у прес-службі компанії.

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Нова Пошта також попередила, що з вини китайського відправника зараз почастішали випадки затримки посилок.

– Це пов’язано з обмеженнями роботи китайських компаній через спалах коронавірусу, – додали у прес-службі.

Факти ICTV вже писали про те, що Укрпошта припинила співпрацю з китайськими поставниками. Це сталось у зв’язку зі скороченням авіарейсів через інфекцію коронавірусу в Китаї.

Фото: Нова Пошта