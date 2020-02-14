PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Нова Пошта продовжить доставку з Китаю

Компанія Нова Пошта планує і надалі здійснювати доставку поштових відправлень з Китаю.

Найчастіше українці замовляють китайські товари за допомогою сервісу Aliexpress.

– Посилки з Китаю наразі доставляються у звичайному режимі.

Наші клієнти продовжують оформлювати замовлення з Aliexpress. Для доставки необхідно просто вказати опцію Aliexpress Standard Shipping та вибрати найближче відділення Нової пошти, – повідомили у прес-службі компанії.

Читайте: Коронавірус 2020: чи небезпечно отримувати посилки з Китаю

Нова Пошта також попередила, що з вини китайського відправника зараз почастішали випадки затримки посилок.

– Це пов’язано з обмеженнями роботи китайських компаній через спалах коронавірусу, – додали у прес-службі.

Факти ICTV вже писали про те, що Укрпошта припинила співпрацю з китайськими поставниками. Це сталось у зв’язку зі скороченням авіарейсів через інфекцію коронавірусу в Китаї.

Фото: Нова Пошта

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка