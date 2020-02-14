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Факты / Украина

В Раду внесли закон, разрешающий с 14 лет менять пол без разрешения родителей

Народный депутат от фракции Слуга народа Лада Булах внесла в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения.

Проект закона №2684 позволяет, в частности, подросткам в возрасте 14 лет менять пол без согласия родителей.

Кроме того, законодательная инициатива предлагает предоставить возможность отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании и зависимостей и болезней в возрасте 14 лет.

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Также подросткам будут предоставлять больше информации о состоянии их здоровья.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что соответствующие изменения необходимы, поскольку сейчас законодательство не содержит термина подросток, что не позволяет осуществлять формирование и реализацию государственной политики в отношении такой социальной группы.

Проект закона отправили на доработку.

К слову, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что законопроект о дезинформации отправят на доработку.

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