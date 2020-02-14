У Раду внесли закон, що дозволяє з 14 років змінювати стать без дозволу батьків

Народний депутат від фракції Слуга народу Лада Булах внесла до Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров’я.

Проект закону №2684 дозволяє, зокрема, підліткам у віці 14 років змінювати стать без згоди батьків.

Крім того, законодавча ініціатива пропонує надати можливість відмовлятися від лікування алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та залежностей і хвороб у віці 14 років.

Читайте: Законопроект про військову поліцію подадуть в Раду до 22 лютого

Також підліткам надаватимуть більше інформації про стан їхнього здоров’я.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що відповідні зміни необхідні, оскільки наразі законодавство не містить терміну підліток, що не дозволяє здійснювати формування та реалізацію державної політики щодо такої соціальної групи.

Проект закону відправили на доопрацювання. На сайті президента України вже з’явилася петиція проти розгляду зазначеного проекту закону.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що законопроект про дезінформацію відправлять на доопрацювання.