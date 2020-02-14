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Факты / Украина

Изменение климата может принести пользу Украине – метеоролог

Член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата Светлана Краковская считает, что изменения климата могут принести пользу Украине.

По ее словам, это позволит выращивать по два-три урожая ежегодно в некоторых регионах страны.

– К тому же с каждым годом у нас становятся все более благоприятными условия для выращивания культур, которые прежде считались в Украине экзотическими, – сказала Краковская.

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Также благодаря теплым зимам жители Украины смогут тратить меньше денег на отопление.

В связи с изменением климата, большая часть осадков в нашей стране будет выпадать в холодное время года, а лето станет более засушливым.

Однако жары 40-50°, как это наблюдается в некоторых европейских странах, ждать не стоит.

К слову, соучредитель Microsoft Билл Гейтс считает, что изменение климата является проблемой общественного здравоохранения.

Источник: Факты

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