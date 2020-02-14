Зміна клімату може принести користь Україні – метеоролог

Член міжурядової групи експертів з питань зміни клімату Світлана Краковська вважає, що зміни клімату можуть принести користь Україні.

За її словами, це дозволить вирощувати два-три врожаї щороку в деяких регіонах країни.

– До того ж з кожним роком у нас стають все більш сприятливими умови для вирощування культур, які раніше вважалися в Україні екзотичними, – сказала Краковська.

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Також завдяки теплим зимам жителі України зможуть витрачати менше грошей на опалення.

У зв’язку зі зміною клімату, велика частина опадів в нашій країні випадатиме в холодну пору року, а літо стане більш посушливим.

Однак спеки 40-50°, як це спостерігається в деяких європейських країнах, чекати не варто.

До слова, співзасновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що зміна клімату є проблемою громадської охорони здоров’я.

Джерело: Факты