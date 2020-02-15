Черные ящики МАУ можно расшифровать во Франции, но с участием Украины – Пристайко

Черные ящики сбитого Ираном самолета МАУ могут быть расшифрованы во Франции, но с обязательным участием украинских экспертов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после встречи глав пяти МИД, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

– Сейчас мы думаем, что лучшие шансы будут открыть его (черный ящик, – Ред.) в Париже, но обязательно присутствие украинской делегации, у которой есть техники, которые будут наблюдать за тем, чтобы информация была, во-первых, полная, а во-вторых, такая как она есть, без внешнего вмешательства, – сказал министр.

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Также он добавил, что по результатам встречи, иранский министр получит письмо, где будет повторено требования, озвученные персонально.

– Мы послушали его объяснения. Когда мы можем добраться … до черных ящиков, когда мы получим доступ к этой информации, где это произойдет, – сказал Пристайко.

Ранее Иран заявил, что не может расшифровать данные с черных ящиков сбитого самолета МАУ без помощи западных экспертов.