Чорні скриньки МАУ можна розшифрувати у Франції, але за участю України – Пристайко

Чорні скриньки збитого Іраном літака МАУ можуть бути розшифровані у Франції, але з обов’язковою участю українських експертів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після зустрічі глав п’яти МЗС, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

– Наразі ми думаємо, що найкращі шанси будуть відкрити його (чорний ящик, –Ред.) у Парижі, але обов’язкова присутність української делегації, яка має техніків, котрі спостерігатимуть за тим, щоб інформація була, по-перше, повна, а по-друге, така як вона є, без зовнішнього втручання, – сказав міністр.

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Також він додав, що за результатами зустрічі, іранський міністр отримає листа, де буде повторено вимоги, озвучені персонально.

– Ми послухали його пояснення. Коли ми можемо дістатися… до чорних ящиків, коли ми отримаємо доступ до цієї інформації, де це станеться, – сказав Пристайко.

Раніше Іран заявив, що не може розшифрувати дані з чорних скриньок збитого літака МАУ без допомоги західних експертів.