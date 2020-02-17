МЗС України вимагає від РФ звільнити рибалок, затриманих в Азовському морі

У зв’язку із затриманням Росією чотирьох українських рибалок в Азовському морі МЗС України викликало повіреного у справах РФ, і висловило йому протест.

Під час зустрічі від Росії вимагали невідкладно звільнити рибалок з України, рибальське судно, а також повернути рибальський інвентар.

– Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань і договорів, стороною яких вона є, і невідкладно надати вичерпну інформацію щодо обставин затримання, – повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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В МЗС додали, що знову підтвердили незмінність статусу Автономної Республіки Крим, а також міста Севастополя, як частини України, який закріплений у Конституції та визнаний міжнародним співтовариством.

Нагадаємо, за фактом незаконного захоплення судна з українськими рибалками так званими співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії відкрили кримінальне провадження.