Анализируя работу российской пропаганды, журналисты программы #@)₴?$0 объяснили, почему Анатолий Шарий – это пророссийский блогер.

– Российская пропаганда на первом уровне – это пропаганда “в лоб”: Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева тому подобное. Они лгут на 100%: Это направлено на зомби, для которых существует только одна правда – правда, которую озвучивает российское телевидение, – отметил ведущий программы Майкл Щур.

Далее, по его словам, идет более сложная пропаганда, ориентированная на людей, которые сомневаются, но понимают, что российское телевидение – это слишком.

– Именно для этих, отчаявшихся во всем и во всех, существует Шарий. Поэтому он и говорит, что Крым незаконно оккупировали, но вот на Донбассе не все так однозначно, – сказал ведущий #@)₴?$0.

Относительно военных действий на Донбассе Шарий убеждает зрителя в наличии “гражданской вйны”, а не российской агрессии на востоке Украины.

– Случайно не заметить массовое вторжение русских – невозможно. Но для пропаганды нет ничего невозможного. Регулярных российских войск не было для телеканала Россия 24 и Анатолия Шария. То есть, Шарий – это классическая история о ребенке, педофиле и конфетке. Нет, Шарий не педофил. Шарий – это конфетка, которую ребенку протягивает педофил, – считает Щур.

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Ведущий не отрицает, что Шарий иногда подает правдивые факты, однако он очень тонко передергивает их, создавая деформированную реальность.

– Выдергивает один реальный факт и игнорирует другие, невыгодные факты. На этом строит любую фантастическую теорию о войне, соросят или окружение Зеленского. Главная цель этих бесконечных манипуляций – заставить сомневаться во всем и утопить зрителя в потоке субъективных обобщений и конспирологии. В этот поток безумие очень легко вбрасывать выгодны России месседжи. Ты даже не заметишь, как начнешь сосать конфету, которую тебе дал педофил, – подытожил Майкл Щур.

Выпуск про Шария- #@)₴?$0

Напомним, в Киеве убрали билборды с пророссийской пропагандой.