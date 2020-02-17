Аналізуючи роботу російської пропаганди, журналісти програми #@)₴?$0 пояснили, чому Анатолій Шарій – це проросійський блогер.

– Російська пропаганда на першому рівні – це пропаганда “в лоб”: Дмитро Кисельов, Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва тощо. Вони брешуть на 100%: Це спрямовано на зомбі, для яких існує лише одна правда – правда, яку озвучує російське телебачення, – наголосив ведучий програми Майкл Щур.

Далі, за його словами, йде складніша пропаганда, орієнтована на людей, які сумніваються, але розуміють, що російське телебачення – це занадто.

– Саме для цих, зневірених в усьому й у всіх, існує Шарій. Тому він і говорить, що Крим незаконно окупували, але от на Донбасі не все так однозначно, – сказав ведучий #@)₴?$0.

Щодо військових дій на Донбасі Шарій переконує глядача у наявності “громадянської вйни”, а не російської агресії на сході України.

– Випадково не помітити масове вторгнення росіян – неможливо. Але для пропаганди немає нічого неможливого. Регулярних російських військ не існувало для телеканалу Россия 24 і Анатолія Шарія. Тобто, Шарій – це класична історія про дитину, педофіла і цукерочку. Ні, Шарій не педофіл. Шарій – це цукерочка, яку дитині простягає педофіл, – вважає Щур.

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Ведучий не заперечує, що Шарій іноді подає правдиві факти, однак він дуже тонко пересмикує їх, створюючи деформовану реальність.

– Висмикує один реальний факт та ігнорує інші, невигідні факти. На цьому будує будь-яку фантастичну теорію про війну, соросят чи оточення Зеленського. Головна мета цих безкінечних маніпуляцій – змусити сумніватися у всьому та втопити глядача у потоці суб’єктивних узагальнень та конспірології. У цей потік божевілля дуже легко вкидувати вигідні Росії меседжі. Ти навіть не помітиш, як почнеш смоктати цукерку, яку тобі дав педофіл, – підсумував Майкл Щур.

Випуск про Шарія – #@)₴?$0

Нагадаємо, у Києві прибрали білборди з проросійською пропагандою.