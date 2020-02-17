В Украине детей не будут принимать в детдома с 2020

В Украине завершается процесс реформирования домов ребенка для устройства детей в патронатные или приемные семьи, заявил во время селекторного совещания с представителями ОГА заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

По его словам, это означает, что с 2020 года детей не будут устраивать в дома ребенка, но будут делать все возможное, чтобы ребенок жил с родными родителями, и только в исключительных случаях – направлять в патронатные или приемные семьи, а также семейные дома ребенка.

– Дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года. До 2023 года на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста, – отметил Коваль.

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По его словам, с этого года устройство детей в детские дома станет платным.

Ранее в правительстве заявили, что планируют за четыре года уменьшить количество интернатов вдвое.

Источник: Донецька ОДА