В Україні дітей не прийматимуть у дитбудинки з 2020

В Україні завершується процес реформування будинків дитини задля влаштування дітей до патронатних чи прийомних сімей, заявив під час селекторної наради з представниками ОДА заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

За його словами, це означає, що з 2020 року дітей не влаштовуватимуть до будинків дитини, але робитимуть усе можливе, аби дитина жила з рідними батьками, і лише у виключних випадках – направлятимуть у патронатні або прийомні сім’ї, а також сімейні будинки дитини.

– Діти зможуть жити у будинках дитини до 2023 року. До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу усім дітям, незалежно від їхнього соціального статусу та віку, – наголосив Коваль.

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За його словами, з цього року влаштування дітей до дитячих будинків стане платним.

Раніше в уряді заявили, що планують за чотири роки зменшити кількість інтернатів вдвічі.

Джерело: Донецька ОДА