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Факты / Украина

День памяти Небесной сотни: 18 февраля 2014 на Майдане погибли 40 человек

В Украине 18-21 февраля чествуют память Небесной сотни – украинцев, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Шесть лет назад днем 18 февраля 2014 года во время разгона Майдана в Мариинском парке и на улице Институтской погибли 12 человек.

Четверо из них были застрелены, еще четверо – забиты насмерть. Одного сбила машина, двое задохнулись в давке, еще один погиб от ножевых ранений при невыясненных обстоятельствах.

Всего 18 февраля 2014 года в центре Киева погибло 40 человек (28 участников Майдана, трое гражданских лиц, причастность которых к протестам не подтверждена, девять правоохранителей).

Читайте: 6 лет со дня начала убийств на Майдане – ни одно не раскрыто

Список погибших 18 февраля 2014 героев Небесной сотни:

  • Шаповал Сергей Борисович
  • Сердюк Игорь Николаевич
  • Дидыч Сергей Васильевич
  • Плеханов Александр Викторович
  • Нечипорук Юрий Викторович
  • Наумов Владимир Григорьевич
  • Максимов Дмитрий Вячеславович
  • Кульчицкий Владимир Станиславович
  • Корчак Андрей Богданович
  • Кищук Владимир Юрьевич
  • Капинос Александр Анатольевич
  • Захаров Владимир Константинович
  • Зайко Яков Яковлевич
  • Дворянец Антонина Григорьевна
  • Горошишин Максим Максимович
  • Веремий Вячеслав Васильевич
  • Васильцов Виталий Валерьевич
  • Брезденюк Валерий Александрович
  • Бондарев Сергей Анатольевич
  • Топий Владимир Петрович
  • Прохорчук Виктор Александрович
  • Прохорский Василий Петрович
  • Хурция Зураб

О том, как начиналась Революция Достоинства, подробнее можно прочитать в нашем материале.

Фото: Dreamstime

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