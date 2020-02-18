В Украине 18-21 февраля чествуют память Небесной сотни – украинцев, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Шесть лет назад днем 18 февраля 2014 года во время разгона Майдана в Мариинском парке и на улице Институтской погибли 12 человек.

Четверо из них были застрелены, еще четверо – забиты насмерть. Одного сбила машина, двое задохнулись в давке, еще один погиб от ножевых ранений при невыясненных обстоятельствах.

Всего 18 февраля 2014 года в центре Киева погибло 40 человек (28 участников Майдана, трое гражданских лиц, причастность которых к протестам не подтверждена, девять правоохранителей).

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Список погибших 18 февраля 2014 героев Небесной сотни:

Шаповал Сергей Борисович

Сердюк Игорь Николаевич

Дидыч Сергей Васильевич

Плеханов Александр Викторович

Нечипорук Юрий Викторович

Наумов Владимир Григорьевич

Максимов Дмитрий Вячеславович

Кульчицкий Владимир Станиславович

Корчак Андрей Богданович

Кищук Владимир Юрьевич

Капинос Александр Анатольевич

Захаров Владимир Константинович

Зайко Яков Яковлевич

Дворянец Антонина Григорьевна

Горошишин Максим Максимович

Веремий Вячеслав Васильевич

Васильцов Виталий Валерьевич

Брезденюк Валерий Александрович

Бондарев Сергей Анатольевич

Топий Владимир Петрович

Прохорчук Виктор Александрович

Прохорский Василий Петрович

Хурция Зураб

О том, как начиналась Революция Достоинства, подробнее можно прочитать в нашем материале.