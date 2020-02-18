В Украине 18-21 февраля чествуют память Небесной сотни – украинцев, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.
Шесть лет назад днем 18 февраля 2014 года во время разгона Майдана в Мариинском парке и на улице Институтской погибли 12 человек.
Четверо из них были застрелены, еще четверо – забиты насмерть. Одного сбила машина, двое задохнулись в давке, еще один погиб от ножевых ранений при невыясненных обстоятельствах.
Всего 18 февраля 2014 года в центре Киева погибло 40 человек (28 участников Майдана, трое гражданских лиц, причастность которых к протестам не подтверждена, девять правоохранителей).
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Список погибших 18 февраля 2014 героев Небесной сотни:
- Шаповал Сергей Борисович
- Сердюк Игорь Николаевич
- Дидыч Сергей Васильевич
- Плеханов Александр Викторович
- Нечипорук Юрий Викторович
- Наумов Владимир Григорьевич
- Максимов Дмитрий Вячеславович
- Кульчицкий Владимир Станиславович
- Корчак Андрей Богданович
- Кищук Владимир Юрьевич
- Капинос Александр Анатольевич
- Захаров Владимир Константинович
- Зайко Яков Яковлевич
- Дворянец Антонина Григорьевна
- Горошишин Максим Максимович
- Веремий Вячеслав Васильевич
- Васильцов Виталий Валерьевич
- Брезденюк Валерий Александрович
- Бондарев Сергей Анатольевич
- Топий Владимир Петрович
- Прохорчук Виктор Александрович
- Прохорский Василий Петрович
- Хурция Зураб
О том, как начиналась Революция Достоинства, подробнее можно прочитать в нашем материале.