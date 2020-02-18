В Україні 18-21 лютого вшановують пам’ять Небесної сотні – українців, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.
Шість років тому вдень 18 лютого 2014 року під час розгону Майдану в Маріїнському парку і на вулиці Інститутській загинули 12 людей.
Четверо з них були застрелені, ще четверо – забиті на смерть. Одного збила машина, двоє задихнулися в тисняві, ще один загинув від ножових поранень за нез’ясованих обставин.
Усього 18 лютого 2014 року в центрі Києва загинуло 40 осіб (28 учасників Майдану, троє цивільних людей, причетність яких до протестів не підтверджена, дев’ять правоохоронців).
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Список загиблих 18 лютого 2014 року героїв Небесної сотні:
- Шаповал Сергій Борисович
- Сердюк Ігор Миколайович
- Дідич Сергій Васильович
- Плеханов Олександр Вікторович
- Нечипорук Юрій Вікторович
- Наумов Володимир Григорович
- Максимов Дмитро Вячеславович
- Кульчицький Володимир Станіславович
- Корчак Андрій Богданович
- Кіщук Володимир Юрійович
- Капінос Олександр Анатолійович
- Захаров Володимир Костянтинович
- Зайко Яків Якович
- Дворянець Антоніна Григорівна
- Горошишин Максим Максимович
- Веремій В’ячеслав Васильович
- Васільцов Віталій Валерійович
- Брезденюк Валерій Олександрович
- Бондарев Сергій Анатолійович
- Топій Володимир Петрович
- Прохорчук Віктор Олександрович
- Прохорський Василь Петрович
- Хурція Зураб
Про те, як починалася Революція Гідності, детальніше можна прочитати у нашому матеріалі.