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Факти / Україна

День пам’яті Небесної сотні: 18 лютого 2014 на Майдані загинуло 40 людей

В Україні 18-21 лютого вшановують пам’ять Небесної сотні – українців, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Шість років тому вдень 18 лютого 2014 року під час розгону Майдану в Маріїнському парку і на вулиці Інститутській загинули 12 людей.

Четверо з них були застрелені, ще четверо – забиті на смерть. Одного збила машина, двоє задихнулися в тисняві, ще один загинув від ножових поранень за нез’ясованих обставин.

Усього 18 лютого 2014 року в центрі Києва загинуло 40 осіб (28 учасників Майдану, троє цивільних людей, причетність яких до протестів не підтверджена, дев’ять правоохоронців).

Читайте: 6 років з дня початку вбивств на Майдані – жодне не розкрито

Список загиблих 18 лютого 2014 року героїв Небесної сотні:

  • Шаповал Сергій Борисович
  • Сердюк Ігор Миколайович
  • Дідич Сергій Васильович
  • Плеханов Олександр Вікторович
  • Нечипорук Юрій Вікторович
  • Наумов Володимир Григорович
  • Максимов Дмитро Вячеславович
  • Кульчицький Володимир Станіславович
  • Корчак Андрій Богданович
  • Кіщук Володимир Юрійович
  • Капінос Олександр Анатолійович
  • Захаров Володимир Костянтинович
  • Зайко Яків Якович
  • Дворянець Антоніна Григорівна
  • Горошишин Максим Максимович
  • Веремій В’ячеслав Васильович
  • Васільцов Віталій Валерійович
  • Брезденюк Валерій Олександрович
  • Бондарев Сергій Анатолійович
  • Топій Володимир Петрович
  • Прохорчук Віктор Олександрович
  • Прохорський Василь Петрович
  • Хурція Зураб

Про те, як починалася Революція Гідності, детальніше можна прочитати у нашому матеріалі.

Фото: Dreamstime

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