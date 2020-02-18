В Україні 18-21 лютого вшановують пам’ять Небесної сотні – українців, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Шість років тому вдень 18 лютого 2014 року під час розгону Майдану в Маріїнському парку і на вулиці Інститутській загинули 12 людей.

Четверо з них були застрелені, ще четверо – забиті на смерть. Одного збила машина, двоє задихнулися в тисняві, ще один загинув від ножових поранень за нез’ясованих обставин.

Усього 18 лютого 2014 року в центрі Києва загинуло 40 осіб (28 учасників Майдану, троє цивільних людей, причетність яких до протестів не підтверджена, дев’ять правоохоронців).

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Список загиблих 18 лютого 2014 року героїв Небесної сотні:

Шаповал Сергій Борисович

Сердюк Ігор Миколайович

Дідич Сергій Васильович

Плеханов Олександр Вікторович

Нечипорук Юрій Вікторович

Наумов Володимир Григорович

Максимов Дмитро Вячеславович

Кульчицький Володимир Станіславович

Корчак Андрій Богданович

Кіщук Володимир Юрійович

Капінос Олександр Анатолійович

Захаров Володимир Костянтинович

Зайко Яків Якович

Дворянець Антоніна Григорівна

Горошишин Максим Максимович

Веремій В’ячеслав Васильович

Васільцов Віталій Валерійович

Брезденюк Валерій Олександрович

Бондарев Сергій Анатолійович

Топій Володимир Петрович

Прохорчук Віктор Олександрович

Прохорський Василь Петрович

Хурція Зураб

Про те, як починалася Революція Гідності, детальніше можна прочитати у нашому матеріалі.