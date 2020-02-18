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Факты / Украина

Эвакуация украинцев из Китая: на карантин отправят около 100 человек

На добровольный карантин на фоне распространения нового типа коронавируса могут отправить около 100 человек.

Речь идет об украинцах, которых эвакуируют из Китая, экипаже самолета, иностранных гражданах, которые прибудут вместе с ними, и других людях, которые с ними контактировали.

Об этом во время брифинга сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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– Мы ищем локацию, где будет возможность иметь 100 и больше помещений для того, чтобы можно было обеспечить как для этих лиц, которые есть, так и для непредвиденных случаев еще пару комнат, – сообщила Скалецкая.

Напомним, для размещения эвакуированных из Китая украинцев сейчас рассматривают 12 объектов. Идет их анализ для того, чтобы у Украины было несколько вариантов о месте для карантина.

Указанные объекты должны быть комфортными для пребывания людей и безопасными.

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