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Факты / Украина

Лимит на посылки для беспошлинного ввоза менять не будут – Нефедов

Украина не планирует менять лимит на посылки для беспошлинного ввоза. По словам главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова, дискуссию о стоимости нужно начинать после того, как процесс оформлеення станет максимально удобным для людей.

– В большинстве стран Европы этот лимит намного меньше, чем в Украине. Он составляет около €22, со следующего года он составит ноль в пределах всего Евросоюза. Готовы ли мы к этому? Не знаю, – сообщил глава таможни.

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Максим Нефедов также добавил, что вопрос лимита на посылки зависит от парламента, поскольку таможня готова выполнить любое принятое решение.

К слову, с 1 июля 2019 года в Украине для ввоза посылок из-за границы действует правило €100. Если стоимость товаров суммарно превышает €100, то получатель обязан уплатить налог на добавленную стоимость.

Напомним, ранее Максим Нефедов предлагал повысить лимит на стоимость международных посылок.

Источник: РБК-Украина

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