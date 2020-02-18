Ліміт на посилки для безмитного ввезення не змінюватимуть – Нефьодов

Україна не планує змінювати ліміт на посилки для безмитного ввезення. За словами глави Державної митної служби Максима Нефьодова, дискусію щодо вартості потрібно починати після того, як процес оформлеення стане максимально зручним для людей.

– У більшості країн Європи цей ліміт набагато менший, ніж в Україні. Він становить близько €22, з наступного року він становитиме нуль в межах всього Євросоюзу. Чи готові ми до цього? Не знаю, – повідомив очільник митниці.

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Максим Нефьодов також додав, що питання ліміту на посилки залежить також від парламенту, оскільки митниця готова виконати будь-яке ухвалене рішення.

До слова, з 1 липня 2019 року в Україні для ввезення посилок з-за кордону діє правило €100. Якщо вартість товарів сумарно перевищує €100, то одержувач зобов’язаний сплатити податок на додану вартість.

Нагадаємо, раніше Максим Нефьодов пропонував підвищити ліміт на вартість міжнародних посилок.