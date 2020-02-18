На Донбасі зафіксовано 647 обстрілів з початку 2020 року – Радбез ООН

З початку 2020 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 647 порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Про це повідомив глава СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

– СММ спостерігало зокрема 647 порушень режиму припинення вогню через застосування артилерії, включаючи реактивні системи залпового вогню, танки та міномети. З 1 січня СММ спостерігала зброю у порушенні лінії відведення приблизно в 200 випадках, – сказав він.

Також він додав, що СММ доповіло про присутність артилерії калібром більше 100 мм 91 раз і РСЗВ – 72 рази.

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Яшар Халіт Чевік підкреслив, що зброя і боєприпаси, які знаходяться поблизу від населених пунктів становлять значну загрозу безпеці цивільного населення.

Нагадаємо, 18 лютого незаконні збройні формування вранці атакували позиції українських підрозділів поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного. Бойовики вели обстріл позицій ЗСУ із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Фото: osce.org