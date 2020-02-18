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Факты / Украина

Расмуссен дал совет Путину из-за эскалации на Донбассе

Президент России Владимир Путин должен понять, что путь для улучшения отношений между Западом и РФ проходит через Украину, написал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в соцсети, комментируя атаку боевиков на Донбассе.

По его мнению, эту эскалацию с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений должны осудить США и ЕС.

– Эта агрессия должна быть осуждена со стороны США и ЕС, и Путин должен понять, что путь для улучшения отношений между Западом и Россией проходит через Украину, – подчеркнул он.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить действия боевиков на Донбассе.

Читайте: Бой у Золотого и Новотошковское закончился – штаб ООС сообщил о потерях

 

Напомним, 18 февраля возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики пошли в наступление. В результате боя ВСУ понесли потери.

Фото: Dreamstime

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