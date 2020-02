Расмуссен дал совет Путину из-за эскалации на Донбассе

Президент России Владимир Путин должен понять, что путь для улучшения отношений между Западом и РФ проходит через Украину, написал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в соцсети, комментируя атаку боевиков на Донбассе.

По его мнению, эту эскалацию с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений должны осудить США и ЕС.

– Эта агрессия должна быть осуждена со стороны США и ЕС, и Путин должен понять, что путь для улучшения отношений между Западом и Россией проходит через Украину, – подчеркнул он.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить действия боевиков на Донбассе.

Disturbing escalation by Russia-backed rebels in Donbas.

Attacking multiple positions and using weapons banned by the Minsk agreement

This aggression must be condemned by US and EU, and Putin must understand that only path to better West/Russia relations runs through #Ukraine

— AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) February 18, 2020