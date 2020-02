Расмуссен дав пораду Путіну через ескалацію на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін має зрозуміти, що шлях до покращення відносин між Заходом та РФ пролягає через Україну, написав колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен у соцмережі, коментуючи атаку бойовиків на Донбасі.

На його думку, цю ескалацію із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь повинні засудити США та ЄС.

– Ця агресія повинна бути засуджена з боку США і ЄС, і Путін повинен зрозуміти, що шлях для покращення відносин між Заходом і Росією пролягає через Україну, – наголосив він.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало міжнародне співтовариство засудити дії бойовиків на Донбасі.

Disturbing escalation by Russia-backed rebels in Donbas.

Attacking multiple positions and using weapons banned by the Minsk agreement

This aggression must be condemned by US and EU, and Putin must understand that only path to better West/Russia relations runs through #Ukraine

