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Факты / Украина

В Слуге народа предлагают упростить прохождение КПВВ для жителей Донбасса

Украина должна упростить прохождение пунктов пропуска на админгранице с ОРДЛО и аннексированным Крымом, считает заместитель председателя фракции Слуга народа в Верховной Раде Максим Ткаченко.

По его мнению, граждане Украины с оккупированных территорий также должны иметь доступ ко всем услугам на подконтрольной территории.

– Мы просим облегчить пересечение КПВВ, упростить процедуру получения украинских документов, обеспечить всех желающих украинским образованием, улучшить систему обслуживания в ЦПАУ и увеличить количество таких центров, добавить туда услуги нотариусов и банков, – отметил нардеп.

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Ранее Факты ICTV рассказывали, как оформить электронный пропуск в зону АТО/ООС.

Напомним, утром 18 февраля пресс-центр штаба операции ООС сообщил, что незаконные вооруженные формирования утром атаковали позиции украинских подразделений на Донбассе. Боевики вели обстрелы по позициям ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Фото: Держприкордонслужба

Источник: Интерфакс-Украина

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