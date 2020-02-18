У Слузі народу пропонують спростити проходження КПВВ для жителів Донбасу

Україна повинна спростити проходження пунктів пропуску на адмінкордоні з ОРДЛО та анексованим Кримом, вважає заступник голови фракції Слуга народу у Верховній Раді Максим Ткаченко.

На його думку, громадяни України з окупованих територій також повинні мати доступ до всіх послуг на підконтрольній території.

– Ми просимо полегшити перетин КПВВ, спростити процедуру отримання українських документів, забезпечити всіх бажаючих українською освітою, поліпшити систему обслуговування в ЦНАП та збільшити кількість таких центрів, додати туди послуги нотаріусів і банків, – зазначив нардеп.

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Раніше Факти ICTV розповідали, як оформити електронну перепустку в зону АТО/ООС.

Нагадаємо, вранці 18 лютого прес-центр штабу операції ООС повідомив, що незаконні збройні формування вранці атакували позиції українських підрозділів на Донбасі. Бойовики вели обстріл позицій ЗСУ з забороненого Мінською угодою озброєння.

Фото: Держприкордонслужба