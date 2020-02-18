PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Слузі народу пропонують спростити проходження КПВВ для жителів Донбасу

Україна повинна спростити проходження пунктів пропуску на адмінкордоні з ОРДЛО та анексованим Кримом, вважає заступник голови фракції Слуга народу у Верховній Раді Максим Ткаченко.

На його думку, громадяни України з окупованих територій також повинні мати доступ до всіх послуг на підконтрольній території.

– Ми просимо полегшити перетин КПВВ, спростити процедуру отримання українських документів, забезпечити всіх бажаючих українською освітою, поліпшити систему обслуговування в ЦНАП та збільшити кількість таких центрів, додати туди послуги нотаріусів і банків, – зазначив нардеп.

Читайте: Ситуація під контролем ЗСУ: підсумки засідання РНБО через загострення на Донбасі

Раніше Факти ICTV розповідали, як оформити електронну перепустку в зону АТО/ООС.

Нагадаємо, вранці 18 лютого прес-центр штабу операції ООС повідомив, що незаконні збройні формування вранці атакували позиції українських підрозділів на Донбасі. Бойовики вели обстріл позицій ЗСУ з забороненого Мінською угодою озброєння.

Фото: Держприкордонслужба

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка