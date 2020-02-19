Человек в приоритете – Гончарук отчитался о результатах работы правительства

Во время отчета о результатах работы правительства премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что основным приоритетом всех министерств является человек.

Благодаря успешной работе Кабинета министров удалось достичь стабильного курса гривны в Украине, снижения учетной ставки НБУ до 11%, рекордно низкого уровня инфляции, а также продвижения Украины в международных рейтингах.

– Мы ликвидировали коррупцию в правительстве на топ-уровне. Нашей стране начинают доверять. Маркерами такого доверия стала поддержка наших международных партнеров, в частности согласована программа сотрудничества с Международным валютным фондом, – сказал Гончарук.

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Также был введен механизм, который позволил местной власти пересчитывать платежки за тепло, в результате чего они снизились до 30%.

Благодаря государственной программе Доступные кредиты 5-7-9% украинцы получили за две недели 27,1 млн грн.

Срок проверки груза на таможне сократился до 10 минут благодаря введение в работу специальных сканеров.

Кроме того, правительство продолжает борьбу с теневыми рынками, которые наносят ущерб украинской экономике.

– Мы за один день закрыли все игральные залы, убрали их с украинских улиц. В январе правоохранители и органы контроля отработали почти 4 тыс. нелегальных АЗС по всей стране. Цены на бензин снизилась в среднем на 2 грн, а официальные продажи горючего увеличились на 6%, а это значит, что увеличилось и количество налогов, уплачиваемых в бюджет, – сообщил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что правительство работает над восстановления инфраструктуры Украины и защитой права собственности людей.

К слову, Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году правительство запланировало создание 200 тыс. новых легальных рабочих мест.