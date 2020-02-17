200 тыс. новых легальных рабочих мест: Гончарук назвал цель на 2020

Правительство планирует в 2020 году создать 200 тыс. новых легальных рабочих мест и сократить поиск работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

– За 5 лет – 1 млн рабочих мест, – добавил он.

По его данным, сейчас каждый пятый украинец работает неофициально.

– Чаще всего – в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности. Эти работники не защищены. Фактически они бесправны в отношениях с работодателем, – отметил глава правительства.

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Гончарук также рассказал о первых результатах вывода из тени рынка труда.

– Только за две недели в январе этого года в ГНС поступило 107,1 тыс. сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тыс. работников. В целом же общая динамика трудоустройства в сферах, где проводилась информационная кампания, выросла по сравнению с январем 2019 года на 25,8%, – отметил он.

На следующем этапе инспекторы с 10 до 21 февраля будут проверять работодателей, имеющих потенциально незадекларированных четырех и более человек.

Факты ICTV ранее писали о том, что изменится в новом Трудовом кодексе.