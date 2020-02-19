Людина у пріоритеті – Гончарук відзвітував про результати роботи уряду

Під час звіту про результати роботи уряду прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що основним пріоритетом усіх міністерств є людина.

Завдяки успішній роботі Кабінету міністрів вдалося досягти стабільного курсу гривні в Україні, зниження облікової ставки НБУ до 11%, рекордно низького рівня інфляції, а також просування України в міжнародних рейтингах.

– Ми ліквідували корупцію в Уряді на топ-рівні. Нашій країні починають довіряти. Маркерами такої довіри стала підтримка наших міжнародних партнерів, зокрема узгоджено програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, – сказав Гончарук.

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Також було введено механізм, який дозволив місцевій владі перераховувати платіжки за тепло, у результаті чого вони знизилися до 30%.

Завдяки державній програмі Доступні кредити 5-7-9% українці отримали за два тижні 27,1 млн грн.

Термін перевірки вантажу на митниці скоротився до 10 хвилин завдяки введенню у роботу спеціальних сканерів.

Крім того, уряд продовжує боротьбу з тіньовими ринками, які наносять збитки українській економіці.

– Ми за один день закрили всі гральні зали, прибрали їх з українських вулиць. У січні правоохоронці та органи контролю відпрацювали майже 4 тис. нелегальних АЗС у всій країні. Ціна на пальне знизилася в середньому на 2 грн, а офіційні продажі пального збільшились на 6%, а це означає, що збільшилась і кількість податків, які сплачуються в бюджет, – повідомив Гончарук.

Прем’єр-міністр додав, що уряд працює над відновлення інфраструктури України та захистом права власності людей.

До слова, Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році уряд запланував створення 200 тис. нових легальних робочих місць.