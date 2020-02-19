Нардепы получили почти 6 млн грн за аренду жилья

С начала работы Верховной Рады девятого созыва народные депутаты получили 5,81 млн грн компенсации за аренду жилья для проживания в Киеве.
В общем соответствующую компенсацию получают 158 народных депутатов.
Распределение между фракциями и группами следующее:
- Слуга народа – 121 из 248 народных депутатов (49%);
- За будущее – 10 из 22 (45%);
- внефракционные – девять из 21 (43%);
- Европейская солидарность – семь из 27 (26%);
- Голос – четыре из 20 (20%);
- Оппозиционная платформа – За жизнь – шесть из 44 (14%);
- Батькивщина – один из 24 (4%).
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С октября 2019 года количество народных депутатов, которые получают компенсацию за проживание увеличилось на 38 человек.
Согласно закону О статусе народного депутата Украины, нардепы получают компенсацию за аренду жилья или оплату номера в гостинице, если у них нет жилья в Киеве и они зарегистрированы по месту жительства на расстоянии более 30 км от столицы.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя виноватым за ошибки депутатов партии Слуга народа.