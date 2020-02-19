Нардепи отримали майже 6 млн грн за оренду житла

З початку роботи Верховної Ради дев’ятого скликання народні депутати отримали 5,81 млн грн компенсації за винайм житла для проживання у Києві.

Загалом відповідну компенсацію отримують 158 народних депутатів.

Розподіл між фракціями та групами такий:

Слуга народу – 121 зі 248 народних депутатів (49%);

За майбутнє – 10 з 22 (45%);

позафракційні – дев’ять з 21 (43%);

Європейська солідарність – сім з 27 (26%);

Голос – чотири з 20 (20%);

Опозиційна платформа – За життя – шість із 44 (14%);

Батьківщина – один з 24 (4%).

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З жовтня 2019 року кількість народних депутатів, які отримують компенсацію за проживання збільшилася на 38 осіб.

Згідно із законом Про статус народного депутата України, нардепи отримують компенсацію за винайм помешкання або оплату номеру у готелі, якщо в них немає житла у Києві і вони зареєстровані за місцем проживання на відстані більше 30 км від столиці.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що відчуває себе винним за помилки депутатів партії Слуга народу.