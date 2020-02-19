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Факты / Украина / Политика

Ситуация в ООС: в Раду пригласили представителей Минобороны и СНБО

На заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будут присутствовать министр обороны Андрей Загороднюк, представители Генштаба и СНБО.

Такую информацию журналистам предоставила член комитета от фракции Слуга народа Ирина Верещук.

– Заседание будет открытым, мы ждем прессу и коллег-депутатов, которые смогут задать вопросы представителям Генерального штаба, СНБО и министру обороны, – добавила Верещук.

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Депутат подтвердила, что представители силовых ведомств отчитаются о ситуации на Донбассе в районах разведения войск, что на самом деле произошло 18 февраля и в какой степени пострадали украинские опорные пункты после провокации со стороны боевиков.

карта боевых действий донбасс

Как сообщали Факты ICTV, утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского и Хутору Свободного. Погиб украинский военный Максим Хитайлов, еще четверо бойцов получили ранения.

Источник: Интерфакс-Украина

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