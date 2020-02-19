Ситуация в ООС: в Раду пригласили представителей Минобороны и СНБО

На заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будут присутствовать министр обороны Андрей Загороднюк, представители Генштаба и СНБО.

Такую информацию журналистам предоставила член комитета от фракции Слуга народа Ирина Верещук.

– Заседание будет открытым, мы ждем прессу и коллег-депутатов, которые смогут задать вопросы представителям Генерального штаба, СНБО и министру обороны, – добавила Верещук.

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Депутат подтвердила, что представители силовых ведомств отчитаются о ситуации на Донбассе в районах разведения войск, что на самом деле произошло 18 февраля и в какой степени пострадали украинские опорные пункты после провокации со стороны боевиков.

Как сообщали Факты ICTV, утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского и Хутору Свободного. Погиб украинский военный Максим Хитайлов, еще четверо бойцов получили ранения.