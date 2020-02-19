Ситуація в ООС: у Раду запросили представників Міноборони та РНБО

На засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки будуть присутні міністр оборони Андрій Загороднюк, представники Генштабу та РНБО.

Таку інформацію журналістам надала член комітету від фракції Слуга народу Ірина Верещук.

– Засідання буде відкрите, ми чекатимемо на пресу та колег-депутатів, які матимуть змогу поставити питання представникам Генерального штабу, РНБО та міністру оборони, – додала Верещук.

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Депутат підтвердила, що представники силових відомств прозвітують щодо ситуації на Донбасі в районах розведення військ, що насправді відбулось 18 лютого і якою мірою постраждали українські опорні пункти після провокації з боку бойовиків.

Як повідомляли Факти ICTV, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського та Хутору Вільного. Загинув український військовий Максим Хітайлов, ще четверо бійців отримали поранення.