Эвакуированных из Китая украинцев не будут размещать в Харькове

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что аэропорт Харькова будет транзитом для транспортировки украинцев.
После остановки рейса и очередной проверки пассажиров перевезут в санаторий.
– Все украинцы являются здоровыми. Они прошли проверку китайскими врачами и нашими. Четыре человека с подозрением на коронавирус не были эвакуированы из Уханя. Через некоторое время, если подозрение не найдет подтверждение, то их также эвакуируют.
Прошу не сеять панику. Харьковская область готова принять самолет, – отметил чиновник.
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Также он добавил, что область не станет местом расположения эвакуированных, а будет просто транзитом.
– Харьков является транзитом. Далее людей будут перемещать. Куда именно, координирует правительство, – отметил Кучер
До аэропорта в Харькове утром 20 февраля прибыли несколько карет скорой помощи и медики в защитных костюмах.
Как известно, эвакуация украинцев из Китая, где распространяется новый коронавирус, продолжается. Самолет уже вылетел из Уханя.