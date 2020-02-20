Эвакуированных из Китая украинцев не будут размещать в Харькове

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что аэропорт Харькова будет транзитом для транспортировки украинцев.

После остановки рейса и очередной проверки пассажиров перевезут в санаторий.

– Все украинцы являются здоровыми. Они прошли проверку китайскими врачами и нашими. Четыре человека с подозрением на коронавирус не были эвакуированы из Уханя. Через некоторое время, если подозрение не найдет подтверждение, то их также эвакуируют. Прошу не сеять панику. Харьковская область готова принять самолет, – отметил чиновник.

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Также он добавил, что область не станет местом расположения эвакуированных, а будет просто транзитом.

– Харьков является транзитом. Далее людей будут перемещать. Куда именно, координирует правительство, – отметил Кучер

До аэропорта в Харькове утром 20 февраля прибыли несколько карет скорой помощи и медики в защитных костюмах.

Как известно, эвакуация украинцев из Китая, где распространяется новый коронавирус, продолжается. Самолет уже вылетел из Уханя.