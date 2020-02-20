Евакуйованих з Китаю українців не будуть розміщувати у Харкові

Глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що аеропорт Харкова буде транзитом для транспортування українців.

Після зупинки рейсу та чергової перевірки пасажирів з Уханя перевезуть у санаторій.

– Всі українці є здоровими. Вони пройшли перевірку китайськими лікарями та нашими. Чотири особи з підозрою на коронавірус не були евакуйовані з Уханя. Через деякий час, якщо підозра не знайде підтвердження, то їх також евакуюють. Прошу не сіяти паніку. Харківська область готова прийняти літак, – наголосив чиновник.

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Також він додав, що область Харкова не стане місцем розташування евакуйованих, а буде просто транзитом.

– Харків є транзитом. Далі людей будуть переміщати. Куди саме, координує уряд, – зазначив Кучер.

До аеропорту в Харкові зранку 20 лютого прибули кілька швидких та медики в захисних костюмах.

Як відомо, евакуація українців із Китаю, де розповсюджується новий коронавірус, триває. Літак вже вилетів з Уханя.