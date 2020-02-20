Государственный концентр Укроборонпром прошлого года попал в громкий скандал с отмыванием средств. Журналисты установили миллионные хищения, к которым были причастны тогдашний член СНБО Олег Гладковський и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин. Тогда Гладковський ушел с должности, уволили и нескольких руководителей предприятий.

Букина же уволили только в августе 2019 года. С тех пор концерн возглавляет Айварас Абромавичус, которой ранее входил в наблюдательный совет компании.

Факты ICTV узнали, сколько зарабатывает генеральный директор Укроборонпрома. Об этом сообщили в компании в ответ на информационный запрос.

Так, согласно документу, в январе 2020 заработная плата Абромавичус составила 4 746,19 грн.

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К слову, ранее в СМИ сообщалось, что заместитель гендиректора Укроборонпрома по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем в декабре получил более 300 тыс. грн заработной платы. Впоследствии сам чиновник объяснил, что это была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий волонтерский период работы в концерне.

Согласно сообщениям об изменении имущественного положения, Найем 2 декабря 2019 получил 310 тыс. 521 грн, а 27 декабря – еще 176 тыс. 44 грн зарплаты.