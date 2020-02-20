Державний концентр Укроборонпром минулого року потрапив у гучний скандал з відмиванням коштів. Журналісти встановили мільйонні розкрадання, до яких були причетні тодішній член РНБО Олег Гладковський та гендиректор Укроборонпрому Павло Букін.

Тоді Гладковський залишив посаду, звільнили кількох керівників підприємств.

Букіна ж звільнили лише у серпні 2019 року. З того часу концерн очолює Айварас Абромавічус, якій раніше входив у наглядову раду компанії.

Факти ICTV дізнались, скільки заробляє генеральний директор Укроборонпрому. Про це повідомили у компанії у відповідь на інформаційний запит.

Так, згідно документу, у січня 2020 року заробітна плата Абромавічуса становила 4 746,19 грн.

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До слова, раніше у ЗМІ повідомляли, що заступник гендиректора Укроборонпрому з питань взаємодії з органами державної влади Мустафа Найєм в грудні отримав більше 300 тис. грн заробітної плати. Згодом сам чиновник пояснив, що це була одноразова виплата декількох премій і надбавок за попередній волонтерський період роботи в концерні.

Згідно з повідомленнями про зміну майнового стану, Найєм 2 грудня 2019 року одержав 310 тис. 521 грн, а 27 грудня – ще 176 тис. 44 грн зарплати.