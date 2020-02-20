Украинские дипломаты из посольства в Китае сделали все возможное, однако не удалось добиться внесения в списки на эвакуацию из Уханя Анастасии Зинченко вместе с ее собакой.

– Многонедельная борьба с бюрократией не имела успеха, и Насте Зинченко пришлось остаться в Китае вместе с ее любимцем, померанским шпицем Мишей, – говорится в сообщении.

В частности, посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая, однако из-за карантинных мероприятий китайские власти не дали согласия на эвакуацию домашнего любимца украинки.

– Основание – отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу. Несмотря на это, посольство обратилось к китайским властям, в частности, правительство провинции Хубэй, с просьбой предоставить разрешение на вывоз собаки по имеющимся в то время документам. Однако разрешение получить не удалось, – отмечают дипломаты.

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По их словам, дело в том, что порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории КНР является исключительной прерогативой компетентных органов этой страны.

Поэтому украинке предложили перечень гостиниц для животных в Ухане, где она могла бы временно оставить свою собаку до нормализации ситуации с коронавируса в городе, однако она отказалась.

– Зинченко сообщила, что планирует договориться с одной из ветеринарных клиник об изготовлении необходимых документов. И действительно, 17 февраля Анастасия предоставила Сертификат здоровья животных от 17 февраля, выданный Инспекцией ввоза-вывоза и карантина КНР в городе Гуанчжоу, – пояснили в посольстве.

После этого наши дипломаты направили компетентным китайским органам повторный запрос на эвакуацию Зинченко с обновленным пакетом документов, но получить разрешение на вывоз домашнего животного так и не удалось.

– Тогда Анастасия окончательно отказалась проходить эвакуацию без своей собаки. Но мы можем с уверенностью утверждать, что посольство и в дальнейшем будет поддерживать контакт с Анастасией и всеми нашими соотечественниками, которые остаются в провинции, и будет продолжать оказывать им всю необходимую помощь, – подытожили дипломаты.

Напомним, украинка Анастасия Зинченко не смогла попасть в списки на эвакуацию из Уханя, потому что ей не дали разрешение на вывоз собаки.

Источник: Посольство України в Китаї